La stagione decolla. Primi voli per l’estate: "Sarà boom di inglesi. Tanti già prenotano"

Rimini calling. Gli inglesi saranno la grande scommessa di questa stagione turistica. La Riviera ha puntato fortissimo su di loro: quest’estate si arriverà a 10 voli settimanali da Londra, grazie al potenziamento dei collegamenti di Ryanair e al debutto al ’Fellini’ di British Airways e EasyJet. Il volo della British farà l’esordio il 21 maggio, quello della EasyJet il 16 aprile, mentre il volo di Ryanair ripartirà già il 3 aprile. Ryanair arriverà quest’anno a 5 voli a settimana da Londra, da giugno fino a fine settembre. Tre invece i voli settimanali di British, operativi fino al 27 settembre, e due quelli di EasyJet, che proseguirà la stagione fino al 22 ottobre. L’obiettivo di Rimini e della Riviera è puntare forte sul ritorno degli inglesi. Nel 2024 le presenze (i pernottamenti) dei turisti arrivati dal Regno Unito sono state 89.477, in crescita del 18,5 per cento rispetto al precedente anno, ma inferiori al 2019.

L’annuncio dei nuovi voli di EasyJet e British e il potenziamento di quelli di Ryanair stanno già dando i loro frutti. "C’è un rinato interesse per gli inglesi verso Rimini, e lo vediamo già in questo periodo – assicura Roberto Di Angelo, titolare del pub Rose & Crown – Nonostante non siano ancora partiti i voli diretti da Londra, abbiamo diversi inglesi in vacanza a Rimini in questi settimane". Ma quel che conta sono le prenotazioni, e "noi siamo molto ottimisti – continua Di Angelo – Abbiamo già ricevuto parecchie richieste, anche da parte di gruppi, per i mesi di maggio e giugno. Qualcuno ha prenotato per aprile. C’è un fermento, da parte dei turisti e anche di alcuni tour operator inglesi, che non si vedeva da anni... Sicuramente i nuovi voli programmati per quest’estate stanno aiutando".

Anche Ennio Sanese vede il bicchiere mezzo pieno. "Le richieste ci sono, c’è sicuramente un incremento – conferma il titolare della discoteca Carnaby e di vari hotel – Noi ci abbiamo messo del nostro, facendo una campagna di promozione mirata, anche tramite i social, sul mercato inglese". La nota negativa è l’assenza, per ora, dei gruppi di giovani inglesi organizzati dai tour operator. "Hanno preso altre destinazioni. Peccato, perché erano erano gruppi piuttosto numerosi". La speranza, grazie anche ai nuovi voli, è di far tornare anche i giovani del Regno Unito in vacanza in Riviera. "Ma è fondamentale una maggior promozione delle rotte".

Aspettando gli inglesi, da questo fine settimana partono i primi voli della stagione estiva per il ’Fellini’: Budapest, Praga, Kaunas, Palermo, poi toccherà a tutti gli altri. Questo sarà l’anno del ritorno dei voli dalla Germania e del debutto di quelli da Barcellona, Basilea e Malta. In totale sono una trentina le destinazioni: il ’Fellini’ punta a quota 450mila passeggeri.