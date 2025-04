La stagione dei saggi, su il sipario

Parte stasera la terza ed ultima parte della rassegna del teatro Villa di San Clemente, La stagione dei saggi, che vedrà in scena i 70 allievi che hanno frequentato da ottobre i molteplici laboratori teatrali invernali proposti da Città Teatro. Da oggi al 10 maggio 2025 vanno in scena infatti i talenti di bambini, adolescenti e adulti, guidati dai maestri Mirco Gennari, Francesca Airaudo, Stefania Cicardo, Giorgia Penzo. Stasera alle 20.30 è la volta del laboratorio TeenBota 1 (11-13 anni), che porta in scena I Tre moschettieri. Sul palco cinque giovanissimi che si sono cimentati con coraggio in coreografie, duelli e recitazione. Prevendita: Edicola Pensieri & Parole, via Tavoleto 1801, S. Andrea in Casale, tel. 0541989400.