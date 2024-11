La stagione del Galli parte a passo di danza

Un’eccellenza della danza acclamata dal pubblico di tutto il mondo, sulla scena da 40 anni inanellando successi. Sbarcherà sul palco del Teatro Galli, questa sera alle 21, la compagnia americana Parsons Dance, tra le più celebri del pianeta. Impegnata in queste settimane in una nuova tournée – Balance of Power – si esibirà per la prima volta sulle scene riminesi. Dove regalerà al pubblico la forza, il talento, l’esplosività di una compagnia che dal 1985 segue i passi del direttore artistico David Parsons (cofondatore nel 1985 insieme al lighting designer Howell Binkley), esibendosi sui palcoscenici di più di 445 città in 30 paesi nei cinque continenti e nei più importanti teatri e festival del mondo. David Parsons ha creato coreografie diventate oggi dei veri cult, come Caught, in repertorio anche per questa tournée italiana, che si caratterizzano per un intenso lavoro fisico e acrobatico, quasi a sfidare la forza della gravità, e per una spiccata teatralità che stupiscono e coinvolgono il pubblico. Il tour include sei pezzi coreografici classici del repertorio di Parsons Dance e due novità. A partire dalla citata Caught, definita dalla critica "una delle più grandi coreografie degli ultimi tempi": un assolo mozzafiato nel quale il danzatore sembra sospeso in aria grazie a un gioco di luci strobo. Un altro classico del programma è Takademe (1996), assolo creato da Robert Battle quando era ballerino della compagnia. Al centro del programma saranno presentati, per la prima volta in Europa, due nuove produzioni del 2024. Juke, commissionato a Jamar Roberts, già ballerino dell’American Dance Theatre di Alvin Ailey e coreografo residente, è un omaggio al leggendario jazzista Miles Davis, e agli anni Settanta. The Shape of Us, ultima creazione di Parsons, è un viaggio dall’alienazione alla connessione con la musica del gruppo elettronico sperimentale Son Lux. Balance of Power, che dà il titolo al tour, è un assolo di Parsons creato nel 2020, in periodo Covid, con il compositore e percussionista italiano Giancarlo De Trizio che mette in luce l’equilibrio di potere tra musicista, danzatore e coreografo. Chiude il programma Whirlaway, commissionato nel 2014 per celebrare Allen Toussaint, il fenomeno musicale di New Orleans. Note che spaziano dal rock al blues al jazz, coreografia è un continuo alternarsi di assoli, passi a due, a quattro, a sei, a otto. Da non perdere.

m. gra.