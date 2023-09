La stagione delle due ruote Dopo i motori tocca alle bici, attesi in 40mila per l’Ibf

Sta arrivando un grande weekend per le due ruote. Non, non per quelle a motore che con la MotoGp hanno festeggiato nel fine settimana appena trascorso. Arriva tra venerdì e domenica all’interno del Misano wrld circuit, IBF, Italian bike festival. Nell’occasione saranno presenti oltre 500 brand di settore per la sesta edizione della manifestazione. non è un evento misanese, ma internazionale che si farà sentire ben oltre i confini comunali. I bike hotel della costa si stanno già riempiendo. Il salone internazionale della bicicletta un anno fa fece registrare 42mila presenze. Logico attendersi un ulteriore balzo visto che quest’anno sono andate in archivio le restrizioni e limitazioni che la pandemia portava con sé fino a un anno fa. Per di più quest’anno nella giornata inaugurale si svolgerà anche la conferenza di presentazione del Tour de France 2024 che il prossimo anno vedrà la tappa Firenze-Rimini. Lo sport diventa il motore del mese di settembre. Ne sa qualcosa il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni, reduce da una settimana di soldout nelle strutture ricettive della località. Con l’Ibf tanti hotel concedereanno il bis e per la realtà misanese arriverà anche il tris con la Spartan Race prevista nel weekend successivo. "Siamo il cuore dell’evento MotoGp e siamo stati all’altezza di questo ruolo - dice il sindaco Piccioni -. Passata la MotoGP siamo ancora in pista. Venerdì partirà Italian Bike Festival a MWC. É da applausi la capacità dell’impianto di adeguarsi in pochi giorni per accogliere due eventi complessi e senza dimenticare che oggi ci sono ancora i test MotoGP in pista. Saranno a Misano oltre 40mila visitatori per l’appuntamento dedicato alle bici in linea con la nostra filosofia di mobilità sostenibile. Il 23 e 24 toccherà alla Spartan Race che attende 6mila partecipanti più gli accompagnatori. Sarà un settembre dai grandi numeri".