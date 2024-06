La stagione estiva a Santarcangelo decolla con oltre cinquanta eventi

Dal Festival del teatro al ritorno del Nòt film fest, da Calici Santarcangelo a SantaPiada passando per i concerti e le serate dedicate ai più piccoli. È il programma degli eventi estivi di Santarcagelo, che proporrà dal 21 giugno all’11 settembre ben 54 serate. Tra le novità di quest’anno Metinjazz, la nuova rassegna di concerti (a cura della Pro Loco).

Il primo grande evento in piazza dell’estate santarcangiolese, come l’anno scorso, sarà SantaPiada, la grande festa dedicata alla piada, il 28 e il 29 giugno. A chiudere la stagione sarà invece il Not film fest, il festival del cinema indipendente, che cambia date: anziché ad agosto quest’anno si farà a settembre. Nel mezzo tanti, tantissimi appuntamenti: dal Santarcangelo Festival (dal 5 al 14 luglio) alle serate coi burattini al Museo etnografico (30 e 31 luglio, 27 e 28 agosto), dal Calici Santarcangelo (9 e 10 agosto) e SantarcanGelato (23 e 24 agosto), e poi ancora il festival We Reading (dal 15 al 18 agosto), i concerti, le serate dedicate all’opera lirica. Torna anche Frazioncine, la rassegna cinematografica che porterà il cinema nelle frazioni. Un calendario ricco di eventi in città grazie all’associazione di Santarcangelo dei teatri, alla Pro Loco, a ’Città viva’ (l’associazione che riunisce le attività del centro) e a tante altre realtà. "Proprio la scollaborazione con le realtà e gli enti che animano il territorio è ancora una volta l’elemento cardine su cui abbiamo costruito il programma degli eventi estivi – dice il sindaco Filippo Sacchetti – Un lavoro di squadra che ha permesso di mettere in piedi un ricco calendario di eventi che animerà la città in questi mesi, con proposte diversificate e di altissima qualità".