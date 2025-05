La stagione misanese riparte da Belli

L’estate di Misano si apre con il concerto di Paolo Belli, in occasione della Notte Rosa e prosegue con tanta musica, cultura, incontri, ballo e sport. Un calendario di oltre 150 eventi per tutti i gusti e le età.

Nel weekend che segna l’equinozio d’estate, sarà assoluta protagonista la Notte rosa. Il momento centrale sarà il concerto di Paolo Belli il 20 giugno, mentre il giorno dopo si terrà la tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Infine fuochi d’artificio e tutti a letto prima di un’estate senza pause.

Nel palinsesto degli eventi culturali spiccano le rassegne filosofiche. Due serate, l’8 luglio con Umberto Galimberti e il 9 luglio con Enzo Bianchi. A seguire in agosto tornerà il Misano Piano Festival, giunto alla sua 33esima edizione, con la musica classica protagonista.

Tornando agli eventi nella zona mare, il 16 giugno in piazza della Repubblica, appuntamento con le serate di Scintille, il circo teatro per piccoli e grandi spettatori. Ogni giorno avrà una sua programmazione e per il martedì sarà la danza protagonista, con le scuole di ballo che si esibiranno in piazza della Repubblica.

Misano Balla sarà il programma dell’arena del ballo al Parco del Sole di Misano Brasile, al mercoledì sera con le migliori orchestre di liscio. Sono attese le orchestre Luca Bergamini, Mirco Gramellini e David Pacini.

Al giovedì sera i concerti di Portoverde Fest col programma di ‘Canzoni, Canzonette, Chansonnier…’, con omaggi a Pino Daniele, Fabrizio De Andrè, Edoardo Bennato, alla musica francese e brasiliana.

Ogni venerdì sera Friday Night, l’appuntamento con la musica con le spettacolari band dei Moka Club, Joe Dibrutto, Jbees, Divina Show, Qluedo e le cover band Gianni Morandi, Adriano Celentano, Vasco Rossi e Freddy Mercury (Killer Queen).

E dopo la musica lo sport con le tante gare al Misano world circuit che porteranno eventi anche nella zona mare.