La stagione parte con il segno più

L’estate 2025 parte in discesa. "Le previsioni al 19 maggio ci danno un’occupazione degli hotel riminesi in crescita di due punti percentuali sui dati registrati nel 2024 – dice Coralie Deaubert, direttrice di VisitRimini -. In particolare maggio, trainato dalla presenza di eventi fieristici e congressuali che compensano l’assenza delle festività di Pentecoste, cadute a maggio l’anno scorso, fanno guadagnare ben 3 punti percentuali". Ancora meglio giugno che per ora segna un più 4 per cento sulle presenze di 12 mesi fa. "A favorire questo è la coincidenza di numerosi eventi come la Notte Rosa, il ponte del 2 giugno, il Rimini Wellness, le finali di ginnastica e gli altri congressi – riprende Deaubert -. Bene anche luglio, seppur in assenza del capodanno dell’estate, che segna supera i numeri del 2024 per un punto percentuale". Resta stabile invece agosto, per ora con le stesse cifre dell’anno scorso. Numeri che fanno ben sperare gli operatori turistici, anche grazie alle campagne pubblicitarie sia sui social che in televisione, portate avanti nei mesi precedenti all’estate. "Grazie alle campagne media nazionali ed internazionali, a quelle digital e allo spot andato in onda su La7 – conclude la direttrice di Visit Rimini - in totale le visualizzazioni sono state più di 36 milioni, con un raggiungimento di oltre 12 milioni di persone".