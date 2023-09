La stagione si allunga I bagnini: "Ombrelloni e lettini fino a ottobre" E i locali restano aperti

L’estate sta finendo? Non per i bagnini riminesi. Pronti, mai come quest’anno, ad allungare la stagione. Un po’ per recuperare quanto perso a giugno. E un po’ perché, almeno fino a quando il meteo lo permetterà, "ci aspettiamo ancora tanta gente al mare, soprattutto nei weekend". Diversi stabilimenti balneari garantiranno ombrelloni e lettini fino a ottobre. "Lo facciamo non solo per i clienti stagionali, ma anche per quelli che verranno a Rimini nei fine settimana, complice la bella stagione. Quest’anno poi abbiamo anche ampliato gli spazi esterni del ristorante e sta andando bene", spiega Andrea Sandroni, che con Alan Iaci gestisce Primespiagge, lo stabilimento che riunisce i bagni 5, 6 e 7. "Fino a quando il tempo lo consentirà noi resteremo aperte, offrendo tutti i servizi", assicura Rossella Nobili, che con la sorella Katia e l’amica Barbara Fratti manda avanti il bagno 17. Al bagno Tihi 26 la stagione sarà lunga, lunghissima. E non è una novità. "Da alcuni anni il nostro stabilimento rimane aperto fino a fine ottobre, e se il meteo ci assiste sarà così anche stavolta", dice Fabrizio Pagliarani, uno dei titolari del 26 nonché presidente dei bagnini di Confesercenti. Che ha chiesto ai colleghi di Marina centro "di allungare la stagione, per quanto sarà possibile. I campi sportivi resteranno allestiti anche in inverno in molti stabilimenti. C’è chi sta già organizzando tornei e iniziative per i mesi di ottobre e novembre".

É la filosofia del cosiddetto ’mare d’inverno’, progetto sul quale spinge anche Palazzo Garampi. Tanto che il nuovo piano spiaggia darà sempre più la possibilità, agli stabilimenti, di ’attrezzarsi’ nei mesi più freddi. "La spiaggia di Rimini – sottolinea anche Mauro Vanni, il presidente della cooperativa bagnini Rimini sud – è sempre più frequentata anche al di fuori della stagione balneare. Per questo tanti colleghi manterranno in inverno giochi e campi sportivi".

I ristoranti in riva al mare "faranno altrettanto – assicura Marco Mauri, presidente del consorzio dei ristobar di spiaggia – Stimiamo che almeno una cinquantina di locali resterà aperta tutto settembre e anche le prime settimane di ottobre, quanto meno nei weekend, nella zona di Marina centro e non solo. Pranzi e cene al mare ’fuori stagione’ sono sempre più apprezzati e ricercati, dai riminesi e da chi viene qui per il fine settimana". E "alcuni ristoranti andranno anche oltre ottobre – conclude Mauri – Sono una ventina quelli che fanno la stagione lunga e lavorano 8 o 9 mesi all’anno". C’è invece chi ha deciso di chiudere i battenti. E’ il caso di un noto pub in zona porto. "Non è un biglietto da visita – critica Gianfranco Santolini, presidente del Club Nautico – Non è bello vedere che alcuni gestori abbassanno la serranda già il 10 settembre, come sta facendo qualcuno. Alla faccia della destagionalizzazione".

Manuel Spadazzi