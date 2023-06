La stampa francese si immerge nelle atmosfere felliniane

Turisti francesi stregati dalle atmosfere ‘felliniane’ di Rimini. Nelle scorse settimane Guide Routard (è la Lonely Planet francese di chi viaggia con zaino in spalla e in modo indipendente), ha indicato Rimini e il Fellini Museum ("un superbo omaggio al Maestro"), come meta per le vacanze dell’estate. Dedicando alla nostra città un articolo, pubblicato sul sito web routard.com (2 milioni di visitatori mensili francesi), dal titolo Italie - Rimini, balade inspirée dans la ville de Federico Fellini (Italia - Rimini, passeggiata ispirata nella città di Federico Fellini).

Non è la prima volta che la stampa specializzata francese accende i riflettori su Rimini e sull’Emilia Romagna. Lo scorso mese il prestigioso quotidiano Le Monde, nella versione online (17 milioni di visitatori unici mensili), ha pubblicato un articolo di approfondimento sulle meraviglie naturali del Delta del Po ("il paradiso degli uccelli"), mentre in questi giorni Bologna è protagonista della newsletter di Guide Routard (inviata ad oltre 200 mila iscritti).