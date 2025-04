La stampa inglese: "Fate le vacanze a Rimini, città piena di fascino"

Rimini: una città antica piena di fascino, famosa per le sue spiagge. Chi è in cerca della vacanza al mare può godersi oltre 15 km di spiaggia, i nottambuli possono immergersi nella vivace vita notturna della città.

Parole e musica del Daily Mail, il prestigioso quotidiano britannico, che ha dedicato sul web un ampio servizio a Rimini, in vista dei nuovi voli da Londra di British Airways che partiranno da maggio. Il Daily Mail consiglia una visita all’Arco d’Augusto e al Ponte di Tiberio e, per chi ha figli, al parco Italia in miniatura. E magari anche una tappa a Bologna e San Marino.

"Un’ottima accoglienza sulla stampa inglese per i nuovi voli – dice l’assessore regionale al turismo Roberta Frisoni – Il tutto in attesa degli educational tour in programma dal 15 maggio tra Rimini e Ravenna".

Buone notizie pure da Wizzair: la compagnia ha deciso di aumentare, dal 2026, il volo da Tirana: si passerà da 2 a 5 collegamenti settimanali.