La stangata di Carnevale. Castagnole e coriandoli: i prezzi non scherzano

Dai 3,34 euro per una bomboletta spray (il cui prezzo medio è aumentato del 3% rispetto al 2023) fino agli 8 euro di un mini-kit per il trucco (con il rincaro che in questo caso raggiunge il 23%). I riminesi si preparano a festeggiare il Carnevale con un occhio anche al portafoglio. L’aumento medio, rispetto all’anno scorso, è del 5%, con la crescita maggiore registrata da trucchi, travestimenti e dolci tipici. A rivelarlo è l’indagine condotta da Federconsumatori. Tra le tendenze tipiche del 2024 spiccano i costumi di Barbie e delle serie Tv più amate da grandi e piccini. Ma, visti i costi elevati, è sempre più in voga lo scambio di costumi con gli amici o l’acquisto di costumi economici online. Altra opzione molto gettonata è il costume fai da te. Il prezzo medio di un costume si attesta quest’anno a 54,90 euro per un adulto e 49,90 euro per un bambino (rispettivamente il +6% e il +8% rispetto al 2023).

Non c’è travestimento senza un make-up all’altezza: il prezzo medio di una palette di trucchi con un pennello e cinque colori è di circa 8 euro, mentre un kit più completo (otto colori, un pennello e una spugnetta) ha un costo di circa 26,99 euro. L’aumento medio di tali prodotti rispetto al 2023 è stato, rispettivamente, del +23% e del +12%. "Per questi prodotti – osserva Federconsumatori – è importante prestare la massima attenzione alla sicurezza, acquistando solo trucchi certificati: in particolare è opportuno verificare la presenza del marchio CE, che garantisce la conformità alla normativa europea e controllare che sulla confezione sia riportato l’elenco degli ingredienti. È inoltre buona norma evitare l’acquisto di prodotti che presentino un involucro danneggiato, poiché il deterioramento della confezione potrebbe derivare da condizioni di conservazione non ottimali"

Per le famiglie riminesi che si trovano ad organizzare una festa in maschera, oltre alle spese per l’affitto della location, che ammontano a circa 269 euro (+8%), deve mettere in conto i costi dei diritti Siae (176,80 euro) e del buffet (15,90 euro a persona, +6%), a cui si possono aggiungere ulteriori spese nel caso in cui si voglia arricchire l’evento con la presenza di un animatore (168 euro) e di un truccatore (100 euro). Cresce anche il prezzo delle castangole: 32,90 euro per un chilo in pasticceria (+6% rispetto al 2023).