La stanza di Agnese in scena a Cattolica

La rassegna Luci della legalità, promossa dall’associazione Rimbalzi fuori campo, torna domani al Teatro della Regina con uno spettacolo in due repliche - una al mattino per i ragazzi e una alla sera aperta al pubblico (inizio 20.30, biglietto 5 euro) - dal titolo "La stanza di Agnese", in memoria di Paolo Borsellino. Sono passati trent’anni dalla strage di via D’Amelio, tante le indagini, i processi, i depistaggi e le sentenze.

La nuova produzione Meridiani Perduti Teatro è dedicata al giudice Borsellino, nel trentennale della sua tragica scomparsa. Siamo nel 2010 e Agnese Piraino Leto in Borsellino, segnata da una terribile malattia, riceve una telefonata da parte dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga: "Via D’Amelio è stata da colpo di stato". Poche parole che fanno riemergere i ricordi di una vita, sin da quando, figlia del presidente del tribunale di Palermo e immersa negli usi e costumi dell’alta borghesia palermitana, incontra per la prima volta Paolo. Al termine dello spettacolo è in programma l’incontro con la protagonista Sara Bevilacqua, Alessandro Bondi, professore di diritto penale e Piergiorgio Morosini, presidente del tribunale di Palermo.