La ’stanza tutta per sé": servirà a raccogliere le testimonianze delle vittime

Uno spazio di prima accoglienza pensato per le vittime di violenza e maltrattamenti. È stata inaugurata ieri mattina, negli uffici della Questura di Rimini, la nuova "stanza tutta per sé", realizzata nell’ambito dell’omonimo percorso promosso da Soroptimist International – Club di Rimini. Un luogo pensato appositamente per donne e soggetti vulnerabili, vittime di violenza e maltrattamenti, che trovano così un ambiente sicuro, riservato e confortevole dove essere accolte e assistite dal personale specializzato della Questura, disponibile per raccogliere denunce e testimonianze. Il taglio del nastro si è tenuto alla presenza delle autorità locali, tra cui il prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano, la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini, il procuratore capo della Repubblica Elisabetta Melotti e la presidente di Soroptimist International - Club di Rimini Maddalena Gambarini.

La stanza dispone anche di uno spazio attiguo attrezzato con alcuni giochi, per i figli delle donne che saranno ospitate. Inoltre ieri al personale della Questura è stato consegnato, sempre da parte del Soroptimist, un kit che verrà utilizzato come strumento per raccogliere le testimonianze anche fuori dalla sede.