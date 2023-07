La startup del pesce fa strada Da Intesa Sanpaolo 500mila euro "Soldi per la crescita dell’azienda"

Risorse che serviranno a supportare la crescita di Orapesce, startup riminese che si è affermata nel settore del fish delivery. Intesa Sanpaolo ha creduto nel progetto con un investimento di 500mila euro e la possibilità, per la banca, di entrare nel capitale sociale dell’azienda. L’operazione rientra nell’ambito di ‘Convertibile Impresa’, finanziamento a medio-lungo termine fino a un massimo proprio di 500mila euro creato da Intesa Sanpaolo per rispondere alle necessità di finanziamento dei piani di avvio o di sviluppo delle startup innovative che operano già in un contesto di Venture Capital, con la possibilità di aumentare il proprio capitale sociale prevedendo l’ingresso di nuovi soci, includendo l’opzione di conversione del finanziamento da parte della banca in una partecipazione societaria. Nello specifico il finanziamento, che avrà una durata di 7 anni, sarà finalizzato a sostenere la strategia multicanale di Orapesce continuando ad aggiornare la piattaforma Ict (sito ecommerce, Crm) e costruendo un format nella ristorazione in grado di completare l’esperienza di consumo ittico anche con soluzioni pronte per essere mangiate da parte dei consumatori finali.

Orapesce è una startup innovativa nata nel 2018 da un’idea dei riminesi Giacomo Bedetti e Alberto Mazza con la missione di innovare le modalità di acquisto del settore ittico. È stato realizzato un e-commerce store in cui si commercializzano prodotti ittici principalmente italiani freschi, già puliti, pronti per essere cucinati, consegnati direttamente a casa del consumatore finale. Il sito è stato visitato da più di un milione di visitatori, hanno provato il servizio più di 7mila famiglie e ad oggi sono stati consegnati oltre 25mila ordini. "Con il supporto di Intesa Sanpaolo andremo ad accelerare il nostro percorso, mettendo le basi anche per percorso di internazionalizzazione", spiega Bedetti.