La Statale 16 si rifà il look. Scattano le chiusure serali

Al via i lavori per asfaltare il tratto di Statale 16 a Riccione tra viale Sardegna e la rotonda dei Pianeti, interessata nei mesi scorsi dagli interventi per la realizzazione della nuova rotatoria in corrispondeva di viale Abruzzi. Gli interventi partiranno alle 6 di lunedì per l’innalzamento dei chiusini stradali e andranno avanti tutta la giornata. Fino alle 20 il traffico sarà a senso unico alternato regolato con semafori, mentre saranno chiusi al traffico viale Abruzzi (fino viale Campania) e viale Cassino (fino a corso fratelli Cervi). Dopo che i chiusini stradali verranno alzati partirà la riasfaltatura con asfalto fonoassorbente, che è di qualità superiore ma richiederà più tempo per l’intervento rispetto a quello tradizionale. Per questo la Statale 16 rimarrà chiusa lunedì dalle 20 fino al giorno seguente alle 6 e dalle 20 di martedì fino alle 6 di mercoledì.

I lavori nella zona di viale Sardegna sono iniziati a fine 2024, alternando gli interventi nella carreggiata lato mare e in quella a monte. A questi si sono affiancati i lavori di bonifica stradale andati avanti in viale Abruzzi, volti a garantire maggiore sicurezza per il transito dei veicoli, inseriti nel programma di riqualificazione che il Comune sta portando avanti su strade, marciapiedi e assi viari urbani dei quartieri. Un passo cruciale per migliorare la sicurezza stradale che è in dirittura d’arrivo con l’asfaltatura in programma la prossima settimana. La priorità era quella di garantire una viabilità sicura e funzionale, con una particolare attenzione ai pedoni col nuovo attraversamento. Quest’ultimo è stato progettato per rispondere agli standard più elevati di sicurezza e accessibilità, così come la rotonda che migliora la condizione del traffico, precedentemente regolato da un semaforo. "Si tratta di un importante intervento per la sicurezza, reso possibile grazie alla nuova rotatoria", aveva spiegato l’assessore ai lavori pubblici Simone Imola. La durata dei lavori era inizialmente stimata in 120 giorni, con una pausa in inverno e la ripresa in aprile, il periodo ottimale per completare l’asfaltatura, ultimo step prima dell’apertura definitiva del tratto di strada.

Federico Tommasini