La statale chiude di notte per i lavori di asfaltatura

Doppia chiusura serale e notturna per la statale all’altezza dell’ospedale Ceccarini. I lavori di completamento della rotonda all’incrocio tra la vecchia Ss16 e viale Frosinone sono arrivati alla fase finale.

A partire dalle 20,30 di questa sera inizieranno le operazioni di asfaltatura della nuova rotatoria e della Circonvallazione. I lavori proseguiranno durante la notte terminando alle 6 del mattino di domani. La seconda e ultima fase del cantiere prenderà il via domani sera, sempre alle 20,30, procedendo durante la notte fino alle 6 del mattino di sabato. Nel complesso saranno 19 ore di chiusura della vecchia statale durante i quali il comando della polizia municipale ha previsto percorsi alternativi. Chi intende attraversare Riccione arrivando da Rimini e viaggiando in direzione Pesaro verrà dirottato su viale Berlinguer, verso il casello autostradale. Per tornare sul percorso della statale dovrà dirigersi da viale Berlinguer verso viale Toscana salendo la collina, per poi attraversare tutto il viale Sardegna fino a ritornare sulla statale.

Chi viaggerà in direzione opposta, attraversando Riccione provenendo da Pesaro in direzione Rimini, dovrà transitare sullo stesso percorso da percorrere al contrario. Dunque, una volta giunto all’incrocio tra la statale e viale Sardegna verrà fatto svoltare verso la collina fino all’incrocio con viale Toscana e poi viale Berlinguer per tornare sul sedime della vecchia Ss16. Per i residenti che vivono a ridosso dell’area interessata dai lavori, varranno i percorsi consentiti ai mezzi di soccorso per accedere alla zona.