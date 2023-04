La Statale torna a quattro corsie

I cantieri sulla Statale 16 avanzano e giocano d’anticipo rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma. Ieri notte hanno avuto luogo le lavorazioni di spostamento delle corsie di transito in corrispondenza del cantiere per realizzare l’attraversamento ciclopedonale all’intersezione con via della Fiera. Da oggi, dunque, gli automobilisti in direzione Ravenna avranno a disposizione una corsia in più, portando a quattro il numero complessivo delle corsie di transito: due in direzione sud e altrettante verso nord. Resta invece in funzione l’impianto semaforico attuale a servizio dell’attraversamento pedonale a raso. Proseguono poi i cantieri per il completamento del sottopasso pedonale sul lato sud della rotonda tra la statale 16 e via Montescudo, che vanno verso la conclusione stimata per la seconda settimana di maggio.

Un altro intervento riguarda invece il sottopasso alla stazione di Miramare. Sull’infrastruttura sono in corso attività di confronto tra i tecnici del Comune e Rfi per risolvere alcuni problemi di mobilità e accessibilità nelle stazioni riminesi e sottopassi. A Miramare, nello specifico, la problematica è relativa all’accessibilità per disabili e persone a ridotta capacità motoria nel sottopasso della stazione ferroviaria- Il problema, segnalato recentemente anche dai cittadini e discusso in Consiglio comunale è ora al vaglio di Rfi. Per l’adeguamento delle barriere architettoniche sono al vaglio diverse possibilità, dalla realizzazione di un ascensore, che risolverebbe definitivamente l’accesso anche per le persone disabili, alla realizzazione di un raccordo con le rampe di discesa e di risalita del sottopasso.