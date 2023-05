"La stazione e i binari saranno sopraelevati"

Una linea ferroviaria portata ’in quota’, alla stessa altezza del ponte Cima Coppi e del primo tratto di binari che scende sino all’intersezione con via Pascol, a Bellaria centro. E una stazione ferrovia sopraelevata, alla stessa altezza della linea. "Niente di ufficiale – si appresta a precisare l’assessore ai Lavori pubblici Cristiano Mauri –. Il confronto con gli enti sovraordinati, Regione Emilia Romagna e Rete Ferroviaria Italiana è tuttora più che aperto. Ma tra le ipotesi in circolazione l’elevazione dei binari e di conseguenza della stazione ferroviaria di Bellaria è personalmente quella che prediligo. Che avrebbe anche un impatto di immagine e comunicazione innovativo e positivo".

Non solo. "Questo tipo di soluzione – continua l’assessore – sulla quale però l’ultima parola spetterà agli enti dopo il confronto con l’amministrazione comunale, avrebbe anche il vantaggio di un costo più contenuto rispetto ad altre. Ad esempio, l’ipotesi dell’interramento nel tratto bellariese fino a San Mauro a Mare, avanzata dal precedente assessore regionale in uno dei confronti preliminari che abbiamo avuto, gli scorsi anni, che sembra ormai tramontata". Un altro vantaggio, quello probabilmente più rilevante, sarebbe di evitare l’effetto ’muro di Berlino’, la città tagliata in due dai binari, perché con l’innalzamento degli stessi si potrebbero ricavare numerosi by pass, sia per la viabilità ordinaria che di tipo ciclopedonale. Comunque "il confronto resta aperto – aggiunge Mauri –. Da definire anche se la modalità preferibile sia quella della palizzata, cioè con pilastri e ’piastre’ che alzino i binari, oppure della massicciata". Qualunque soluzione venga presa – salvo quella della chiusura tout court dei tanti passaggi a livello attuali, e via col muro che farebbe scattare verosimilmente una rivolta popolare perché sarebbe la fine della città turistica così come la conosciamo - sarà necessario interrompere la linea durante la realizzazione dei lavori. L’auspicio è che per far presto la Regione non scelga la via più breve, ma micidiale per la città di Panzini (e di Raffaella Carrà).

Da tempo l’amministrazione comunale ha avviato confronti stringenti con Regione e Rfi. La questione è caldissima. Tanto che l’opposizione consiliare più volte è intervenuta lanciando allarmi. E chiedendo, sinora inutilmente, un confronto pubblico sulla spinosissima questione. Intanto il Comune di Rimini accelera sul potenziamento della linea Rimini Ravenna, con un treno ogni 30 minuti nei due sensi, che cancellerà gli attuali passaggi a livello anche a Bellaria. Per questo servono decisioni rapide. E sensate.

Mario Gradara