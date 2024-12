La stazione va in spiaggia. Un nuovo ingresso su via Monfalcone

La stazione ferroviaria apre un fronte verso il mare. Per accogliere l’uscita del sottopasso su via Monfalcone è in corso di realizzazione un nuovo padiglione composto da una pensilina in acciaio e vetro lunga 80 metri e larga 5, che rappresenterà il fronte della stazione sul quadrante della città rivolta al mare. I lavori sono partiti da tempo e procede il prolungamento di 50 metri del sottopasso ferroviario che consentirà di collegare la stazione anche sul lato mare. La parte strutturale della nuova pensilina è stata già montata e a breve verranno effettuati i collaudi previsti dalla legge. In questa fase del cantiere sono in corso anche i lavori per le finiture e le opere impiantistiche all’interno del nuovo sottopasso, mentre è stato già completato il rivestimento delle pareti e della muratura di confine che si proietta sotto la nuova pensilina. Il cantiere è in una fase avanzata ma ora, oltre alla nuova pensilina che dovrà offrire una cartolina innovativa per i turisti che scenderanno dal treno per dirigersi verso la spiaggia e gli hotel, il Comune si trova a dover affrontare la riqualificazione dell’area davanti alla nuova uscita. Sta proseguendo l’iter progettuale del Comune per riqualificare il parco ‘Giardini Vittime delle Foibe’ e piazzale Carso su cui si affaccerà il nuovo accesso lato mare della stazione ferroviaria. Con l’approvazione in giunta nella giornata di ieri è partito il percorso per l’approvazione del progetto che prevede la riqualificazione del parco in piazzale Carso, destinato a diventare un luogo strategico per la gestione dei flussi di utenti in arrivo e in partenza dalla stazione. In primavera partirà un primo intervento per il potenziamento dei servizi urbani e la messa in sicurezza dell’area. Entro l’inizio dell’estate è prevista la consegna del parco riqualificato e l’apertura del nuovo padiglione della stazione. Il costo previsto per questo primo intervento è di 250mila euro. Poi toccherà ai Giardini Vittime delle Foibe. Per il municipio diventa prioritario garantire la sistemazione dei percorsi pedonali, una viabilità fluida, stalli di sosta diversificati per tipologia di utenza, più sicurezza pubblica, potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di sistemi di videocontrollo.

I nuovi percorsi sono pensati per i residenti ma anche per i turisti che si dirigeranno verso la zona mare. Sistemato il verde verrà realizzato un nuovo tratto di viabilità che prevede anche un ‘torna-indietro’ per consentire il veloce deflusso verso il viale Principe Amedeo dei flussi senza congestionare la viabilità in viale Monfalcone in direzione sud e l’area di Marina Centro. Verranno inoltre realizzati stalli per servizio taxi, sosta veloce per chi fruisce dei servizi della stazione, stalli per biciclette.

"Partiamo con un primo intervento che si integra con quello frutto del protocollo d’intesa con Rfi – commenta l’amministrazione comunale - e che vuole migliorare i flussi dell’area che mette in connessione la zona turistica con il centro storico attraverso un nuovo asse di collegamento funzionale per i riminesi, per i viaggiatori, per i turisti. Questo primo intervento sarà l’occasione per testare i flussi e sarà completato da interventi successivi".

Andrea Oliva