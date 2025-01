La ’stecca’ di Sanremo. Consigliera scrive alla Rai: "Cancelli il duetto Fedez-Masini. È un insulto a tutte le donne"

Chiede ai vertici Rai di non far duettare Fedez e Marco Masini sulle note di Bella stronza. Ma se la loro esibizione a Sanremo dovesse andare in scena comunque, durante la serata del 14 febbraio dedicata alle cover, "invito tutti a non guardare il Festival e spegnere la tv durante il duetto Fedez-Masini, che è un insulto alle donne". È un fiume in piena Adriana Ventura, la consigliera di parità della Provincia di Rimini. Ieri la Ventura ha scritto una lettera di protesta al cda della Rai. Una vicenda "che esula, naturalmente, dalle mie competenze. Ma io mi sento indignata, come cittadina e donna che si batte contro la violenza e la discriminazione di genere". Ecco perché "chiedo alla Rai di fare dietrofront e cancellare il duetto di Fedez e Masini. E come me dovrebbero farlo tante altre persone, così come le associazioni che si occupano della violenza di genere".

Crede davvero che la Rai leggerà la sua lettera?

"Non lo so. Forse no. Ma io non potevo rimanere in silenzio. Se fossi un po’ più giovane, sicuramente quella sera sarei davanti al teatro Ariston a protestare. Ma ho una certa età (la Ventura ha 73 anni) e mi aspetta tanto lavoro. Siamo solo a fine gennaio e sono già arrivate sul mio tavolo 15 segnalazioni di nuovi casi di molestie e discriminazioni nel Riminese, in quasi tutti le vittime sono donne".

Perché ritiene che il duetto di Fedez e Masini sia un "insulto alle donne"?

"Basta rileggere alcuni versi della canzone di Masini, che era già stata contestata all’epoca per le parole crudeli usate nel testo e i riferimenti alla violenza e al sesso. Una strofa recitaì: Bella stronza che hai chiamato la volante quella notte e volevi farmi mettere in manette. Un’altra dice: Esci dai tuoi pantaloni, mi accontento come un cane degli avanzi... Ma c’è anche un altro aspetto". Quale?

"Il fatto che sembra che Fedez voglia dedicare l’esibizione con Masini all’ex moglie Chiara Ferragni. Permettere un’esibizione come questa è una scelta di cattivo gusto, nonché di utilizzo improprio della televisione di Stato per veicolare insulti alle mogli separate".

Qualcuno potrebbe obiettare: fanno solo musica.

"Non è affatto così. Il messaggio che dovrebbe passare, attraverso manifestazioni importanti come Sanremo, dovrebbe essere positivo. La misoginia violenta e il linguaggio volgare, nella kermesse italiana nazional-popolare per eccellenza, non consentono più di soprassedere. Altrimenti dovremo prendere atto che l’odio per noi donne viene considerato ancora una volta un problema minore. A cosa servono le manifestazioni, i cortei, le iniziative per il 25 novembre, nella Giornata contro la violenza sulle donne, se poi al Festival di Sanremo si permette un’esibizione del genere?".

C’è un messaggio politico, dietro la sua protesta?

"No, affatto. Io sono uno spirito libero e non ho tessere di partito. La mia indignazione non nasce da un orientamento politico, ma dall’impegno quotidiano contro le discriminazioni".

Se il duetto si farà comunque?

"Fin da ora invito tutti, durante la serata delle cover, a non guardare Sanremo e a spegnere la tv durante l’esibizione di Fedez e Masini".