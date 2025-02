La storia del bomber Protti ora diventa un docufilm

I suoi gol, ma anche i suoi valori sportivi. Il suo legame con il pallone, ma anche con le città di mare. La lunga storia legata al mondo del calcio del riminese Igor Protti è pronta a diventare un film documentario. Igor. L’eroe romantico del calcio è il progetto prodotto da Bredenkeik che racconterà sul grande schermo la carriera e i successi di Protti, l’unico nella storia del calcio italiano ad aver vinto la classifica cannonieri in serie A, serie B e due volte in serie C, ovvero 4 volte nelle tre categorie professionistiche. Il progetto, scritto da Alberto Battocchi e Luca Dal Canto, che ne curerà anche la regia, avrà una durata di circa 90 minuti e le riprese saranno girate anche a Rimini. Sarà presentato e distribuito tra la fine del 2025 l’inizio del 2026.

"Appena gli autori mi hanno proposto il progetto – racconta Protti – ho subito accettato di farne parte perché conoscevo già il valido lavoro di Alberto e Luca in questo campo, e in particolare ero rimasto colpito dal corto L’ultima figurina e dalla semplicità e sensibilità di quel progetto che in pochi minuti riesce a suscitare emozioni e lanciare messaggi indelebili. Partecipare attivamente a questo documentario mi rende felice perché il progetto è molto affascinante e soprattutto, al di là della mia figura, amplia il suo orizzonte a parallelismi tra sport e società, calcio cultura, portando con sé importanti messaggi".

Dal Canto è un regista livornese autore di cortometraggi distribuiti in tutto il mondo. "Igor Protti non ha certo bisogno di presentazioni – spiega il regista – La sua figura e le sue reti sono scolpite indelebilmente nelle menti degli amanti del calcio anni ’90. Il documentario partirà dalle sue gesta, dalla sua infanzia e gioventù a Rimini per ripercorrere il suo cammino come vero giocatore simbolo in squadre di provincia, ma sempre ai massimi livelli e soprattutto con il mare come filo conduttore, passando per Messina Bari, Napoli e Livorno e Lazio".

"Il film racconterà anche quei luoghi – sottolinea Battocchi – quelle battaglie e quella temperanza che di fatto rende Protti un vero e eroe romantico, alla stregua dei grandi personaggi byroniani e ancor prima dei mitici condottieri greci".