La storia del soprintendente Pasquale Rotondi fa tappa anche per le contrade del Titano

Al via le riprese sul Titano di Pasquale Rotondi. Un eroe italiano di Roberto Dordit, opera seconda del regista e sceneggiatore, già autore di ‘Apnea’ con Claudio Santamaria. Simone Liberati è Pasquale Rotondi, soprintendente delle Marche, durante l’Operazione Salvataggio organizzata dal ministro dell’Educazione Bottai allo scopo di nascondere nel Montefeltro tutte le opere d’arte più importanti durante la Seconda guerra mondiale. Il ruolo della moglie Zea Bernardini è affidato a Lia Grieco e Antonio Di Matteo veste i panni dell’autista di Rotondi. Tra gli altri interpreti: Rebecca Liberati nel ruolo della tata delle figlie di Pasquale Rotondi interpretate da Greta Montanari e Giorgia Montanari. Scritto dallo stesso regista insieme a Claudio Pallottini, e prodotto da Mariella Li Sacchi e Amedeo Letizia per Qualityfilm, le scenografie del film sono di Maurizio Carraro, i costumi di Metella Raboni. Le riprese avranno una durata di cinque settimane e si svolgeranno nelle Marche a Urbino, Carpegna, Sassocorvaro, Sant’Angelo in Vado e, appunto, nella Repubblica di San Marino. Le opere saranno nascoste nella Rocca di Sassocorvaro e nel Palazzo dei Principi di Carpegna ‘forzieri’ dove non solo arrivano i tesori marchigiani, ma anche quelli di Venezia, di Milano e di Roma che necessitano di essere protetti dai bombardamenti. Piazzale della Pieve, Passo delle Steghe, Contrada Borgoloto e altri scorci del centro storico sono set del progetto di Quality Film.