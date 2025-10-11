La storia dell’uomo che vive in una Citroen

Le Voci dell’Anima tornano a popolare il teatro degli Atti di Rimini, stasera pronto ad accendersi di parole, musica e visioni. La 23esima edizione della rassegna, diretta da Maurizio Argan e Alessandro Carli, prosegue il suo viaggio tra le molte forme del teatro contemporaneo, mescolando poesia, sperimentazione e riflessione civile. La serata prenderà il via alle 20.30 con Animali da Palco, un reading di poesia che da anni rappresenta l’anima più intima del festival. Le parole, originali o rielaborate, troveranno voce in Loredana Scianna e Teresio Troll, accompagnati dai suoni evocativi di Toni Salvatori. Un viaggio nella parola viva, che dà spazio ad autori emergenti e sconosciuti, accendendo una piccola, necessaria ribellione contro l’oblio. Alle 21 si prosegue con Quell’attimo di beatitudine, scritto e interpretato da Christian di Filippo, prodotto dalla compagnia Amaranta Indoors, vincitrice del Premio Ermo Colle 2024. È la storia di N, un uomo che vive da dieci anni in una vecchia Citroën, osservando in silenzio un condominio di fronte. Invisibile ma presente, scrive lettere per migliorare il quartiere, finché la sua solitudine si trasforma in un gesto di fede e compassione. Partendo dalle suggestioni di Alan Bennett, lo spettacolo indaga la spiritualità e la bellezza nascosta nelle vite comuni, quella che solo chi guarda davvero riesce a vedere. Chiude la serata The Lost King – Riccardo III, di e con Franco Ferrante, con drammaturgia di Lidia Bucci. Un dialogo serrato tra Shakespeare e la Storia, dove il Riccardo di Gloucester si racconta in prima persona, chiedendo al pubblico di sospendere il giudizio. Teatro nel teatro, specchio dell’ambiguità umana, in cui la finzione diventa il luogo più onesto per cercare la verità. Gli appuntamenti continuano anche domani con una serata di danza con Vola(ta) di AlphaZtl, una performance di danza contemporanea che affronta a viso aperto la violenza contro le donne, tema che non deve essere mai taciuto. A seguire alle 22 Dive, uno spettacolo che parte dalla sindrome del pesce rosso, viene ricreato l’alieno, il diverso, spoglio di ornamenti, di preconcetti e di congetture. Al termine (alle 22.40), la compagnia Il Tempo Favorevole presenta Al tempo stesso. Solo di Danza e parola; con al centro il corpo di una donna, pronto ad incarnare le storie di tante altre donne.

f.t.