La storia dell’uomo diventa commedia con Méningue

Al teatro Massari di San Giovanni in Marignano stasera (alle 21) andrà in scena Made in Terra di Méningue (Jean Ménigault). Nello spettacolo, che non usa di parole ma si affida al linguaggio del corpo, Méningue racconta l’evoluzione umana e il mondo attuale, le sue contraddizioni e assurdità, in chiave caricaturale. Ritroviamo allora Adamo e la sua coscienza reincarnata in Allez Olé, un torero che viene atterrato, e poi il personaggio di Dominator, attratto e impaurito dalle armi, e il Grido giusto che fa il verso ad alcuni dei giochi televisivi, per passare al gran finale con Discoman, un ballerino impazzito che non riesce a frenarsi. Formatosi alla scuola di Étienne Decroux di Parigi, Méningue con le sue performance clownesche ha costruito una carriera internazionale in Europa e Stati Uniti e si è esibito anche in tivù con Lucio Dalla.