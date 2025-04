La storia di Amani e la piaga dei matrimoni forzati

Gli ultimi dati Unicef del 2023 ci dicono che sono 640 milioni le spose bambine nel mondo che prima dei 18 anni sono costrette a subire un matrimonio forzato. Non sempre si ha la fortuna di nascere in un paese dove la libertà di pensiero e scelta sono un diritto e non ti rendi conto di quanto sia vitale la libertà fino a che non la perdi. Ci sono paesi dove essere donna è una sfortuna purtroppo, se solo parli a un uomo, se lo guardi o se ti ribelli alle sue idee sei oggetto di brutali violenze fisiche e psicologiche. Tutto questo è descritto molto bene nel libro ‘Siria mon Amour’ di Amani El Nasif, una storia vera di un matrimonio combinato che non viene accettato da Amani, perché lei la libertà l’ha conosciuta qui, in Italia dove cresce per 13 anni, conoscendo l’amicizia e l’amore adolescenziale a cui non vuole rinunciare. Ingannata dalla madre e trattenuta per più di un anno in Siria, perché destinata sposa a soli 16 anni ad un uomo più grande di lei, per Amani inizia un calvario fatto di paura, vergogna e dolore ma è così tanta la forza di ribellione che per fortuna Amani riesce a resistere, riesce a non sposarsi e a tornare in Italia nonostante i maltrattamenti subiti. Io ho 14 anni e se penso che nel mondo ci sono mie coetanee destinate a una vita fatta di reclusione, violenza, matrimoni combinati, senza alcuna libertà, mi sento triste e arrabbiata, tutto questo è una violazione dei diritti umani su cui bisogna ancora fare molto.

Giada Gasparini III D