La storia di Caterina, ex schiava e madre di Leonardo da Vinci

Atmosfere rinascimentali stasera alle 21 nella corte della biblioteca. Carlo Vecce racconta la storia della misteriosa madre di Leonardo da Vinci. Vecce, filologo e storico della civiltà rinascimentale, uno dei maggiori studiosi italiani di Leonardo, firma per Giunti una biografia romanzata di Caterina, madre di Leonardo da Vinci. Basato su ricerche storiche e d’archivio, il romanzo racconta le traversie di Caterina, giovane donna dotata di grande bellezza e intelligenza, la cui vita si è intrecciata con quella di pirati, avventurieri e mercanti, uomini e donne che l’avevano comprata, rivenduta, violata: una schiava, originaria degli altopiani selvaggi del Caucaso, protagonista di uno straordinario viaggio nella storia, fino alla casa del notaio Piero Da Vinci. Un romanzo che è anche una storia di liberazione e di lotta per l’affermazione della dignità delle persone e un forte richiamo all’attualità: "Mi sembrava una storia di oggi - così Carlo Vecce - perché mi sembra che intorno a noi oggi, nel mondo in cui viviamo, ci sono centinaia di migliaia di Caterine che cercano di fuggire e sono costrette a partire dai loro Paesi colpiti da guerre o carestie e attraversano il Mediterraneo e muoiono in questo mare". A condurre la conversazione con l’autore sarà Giovanni Sassu, storico dell’arte e direttore dei Musei comunali.