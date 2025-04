La storia di Misano raccontata in immagini. La ‘Fototeca’ raccoglie gli scatti più significativi

La storia di Misano raccontata con le fotografie. Utilizzando un contributo ottenuto dalla Regione Emilia Romagna, il Comune di Misano ha realizzato in biblioteca un’area denominata Fototeca. È un luogo dedicato alla conservazione e alla diffusione di materiale fotografico relativo alla storia del comune di Misano Adriatico, con l’intento di tramandare nel tempo il patrimonio storico e artistico per le future generazioni.

In biblioteca sono stati riorganizzati gli spazi per accogliere nuovi arredi e creare un luogo da vivere per immagini. Quanto fatto finora dal Comune è un inizio. Ora si guarda al materiale da recuperare per raccontare Misano nel tempo. C’è già un primo accordo relativo all’acquisizione di un catalogo con ben 5mila documento storici. Il materiale sarà ora sistemato per essere fruibile e consultabile a partire dall’estate, sia in formato cartaceo che digitale. Inoltre sono previste in futuro iniziative con il coinvolgimento degli alunni delle scuole e la cittadinanza.