La storia di Poiaghi e il monumento. L’Anpi dà luce al ‘Passatopresente’

L’Anpi di Bellaria Igea Marina, sabato, torna a dare luce al ‘Passatopresente’, il monumento di Luigi Poiaghi smantellato dall’amministrazione comunale qualche giorno prima del 25 aprile 2014, per condizioni di degrado dello stesso. L’opera di Poiaghi, scomparso nel 2017, consisteva in una grande gabbia metallica piena di massi provenienti dal fiume Marecchia posata su un ampio piano in cemento diviso in 64 quadrati, in ognuno dei quali erano impresse le impronte dell’artista lombardo. Quel ‘Passatopresente’, situato dal 1979 al 2014 davanti al municipio, esaltava i valori della lotta e dei sacrifici sostenuti dalla ‘resistenza’ per la liberazione e l’indipendenza dell’Italia.

L’Anpi anche per quest’anno ha previsto degli incontri culturali per conoscere meglio l’opera, la storia di Poiaghi e l’ambito in cui l’artista si è formato e ha operato. Quest’anno l’appuntamento è per sabato alle 16 al palazzo del turismo. Tema principale: ‘Luigi Poiaghi e le avanguardie artistiche del 2° novecento’. Diversi i relatori che parleranno di Poiaghi, storia e contemporaneità. Stefano Balestri, docente di filosofia e scienze umane, approfondirà quella ‘poesia visiva’ e quella ‘arte concettuale’ che l’artista ha usato tanto nel corso della sua carriera. La parola passerà poi a Silvia Pegoraro, critica e storica dell’arte, che andrà a sottolineare l ‘originalità’ delle opere di Poiaghi. A chiudere sarà l’intervento di Luca Cesari, direttore dell’accademia delle belle arti.

Aldo Di Tommaso