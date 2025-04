La storia di Rozzum insegna a non fermarsi alle apparenze

"Dove non arrivano le ali sarà il cuore a colmare la differenza". Queste poche parole riassumono un film che vuole insegnarci ad aprire il cuore davanti a situazioni inaspettate o addirittura incredibili. Ci suggerisce di non fermarci davanti alle apparenze e ci esorta a superare le differenze e i pregiudizi nei confronti del diverso. Il 6 febbraio tutti gli alunni dell’istituto comprensivo Padre Orazio Olivieri, hanno partecipato alla proiezione del film della DreamWorks Animation ‘Il Robot selvaggio’. Uscito nell’ottobre del 2024 in tutti i cinema d’Italia, è stato candidato a tre Oscar. Il protagonista è un robot chiamato Rozzum (Roz) che viene perso, per un incidente aereo, in un’isola lontana e popolata solo da animali. Dopo un breve periodo di smarrimento, cerca di essere d’aiuto agli animali, ma riesce solo a spaventarli. Cacciato da tutti, distrugge accidentalmente un nido di oche, lasciando intatto solo un singolo uovo.

Da questo uovo nasce un’ochetta di cui Roz si prende cura e alla quale dà il nome di ‘Becco Lustro’. A questo punto il film entra in un momento narrativo ricco di emotività e profonda umanità, che contrasta con la natura elettronica di Roz. L’automa riesce ad uscire dalle vesti di macchina programmata, per intraprendere un interessantissimo percorso di umanizzazione. Il film evidenzia con insistente e proficuo intento educativo i passaggi emotivi di Roz che mostrerà di scegliere la via del bene e dell’amore nell’intento pseudo materno di proteggere la vita del paperino. Altri animali sono coinvolti nell’impresa e a loro volta mostreranno un’evoluzione verso importanti valori positivi. Tutto porterà al successo finale del piccolo, ormai grande, papero. Quando arriva l’inverno, Roz decide di condividere la sua tana con tutti gli animali del luogo, a patto di non litigare: li salverà dal freddo e li proteggerà quando lo costringeranno a ritornare nel suo mondo. Il messaggio di questo film è di non fermarsi alle apparenze, ma di conoscere davvero chi ci troviamo davanti, prima di giudicarlo. È una fiaba moderna, emozionante e ricca di dolcezza. Ci siamo emozionati! Si focalizza specialmente sulla natura, la tecnologia e il loro reciproco rapporto.

Ci insegna che la gentilezza è il vero metodo per la sopravvivenza: anche un robot è capace di avere emozioni e, ognuno di noi, anche le persone più perfide, sotto sotto nascondono un piccolo cuore buono.

Classi III A e I A