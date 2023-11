La storia di Santa al Punto giovane

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Punto Giovane di Riccione stasera terrà un incontro online con Rosamaria Scorese, sorella di Santa, studentessa e attivista cattolica, assassinata con quattordici coltellate a soli 23 anni. Accaduto negli anni Novanta, questo è il primo caso di stalker riconosciuto sfociato in un omicidio. Tema centrale sarà ‘Santità e dignità della donna’, Santa infatti sta per essere beatificata. Il suo assassino minacciava: "O mia o di nessuno, e nemmeno di Dio".