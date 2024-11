La storia di una donna e il mistero della vita

Mentre Vivevo, rassegna di teatro e arti del contemporaneo curata da quotidianacom alla Sala Teatro (via Costa del Macello 10) di Poggio Torriana, oggi alle 17.30, per la Giornata a contrasto della violenza sulle donne, ospita Maria della compagnia Hangar Teatri di Trieste.

Maria racconta la storia surreale di una donna che per una strana coincidenza si ritrova suo malgrado, in una clinica psichiatrica. Siamo nella Spagna franchista 1939/1975. Maria è una ex ballerina moglie di un prestigiatore di nome Saturno. Durante un viaggio verso Barcellona, Maria è costretta a fermarsi per un guasto alla macchina. Un autobus si ferma e le offre un passaggio per fare una telefonata. L’autobus la condurrà in un ospedale psichiatrico: da quel momento la sua vita cambierà per sempre. Info e prenotazioni: 327 119 2652 (anche WhatsApp).