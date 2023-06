La storia in Salotto Premiata la bottega Claudio Calzature

Nell’anno del suo sessantesimo anniversario il negozio Claudio Calzature, in viale Ceccarini 134, ha ottenuto il marchio di "Bottega Storica". L’inserimento nell’albo è stato ufficializzato ieri dalla sindaca Daniela Angelini, che con Fabrizio Vagnini, presidente della Confesercenti provinciale, ha consegnato la targa alla titolare Francesca Marcaccini, presente con la mamma Maria Giuseppina Muratori che aveva aperto l’attività assieme al marito Claudio nel 1963. "Siamo molto orgogliosi di ricevere questo riconoscimento che va soprattutto al lavoro svolto da mamma _ premette la Marcaccini _. E’ stata una bravissima imprenditrice, ha saputo conciliare lavoro e famiglia. Non esistevano baby sitter, così lei ci teneva con se in negozio. Con mia sorella Cristina ricordiamo spesso quando da bambine giocavamo nella vetrina del negozio. Il successo è dovuto alla scelta di privilegiare la qualità delle scarpe e degli accessori, tutti fabbricati da piccole aziende artigianali italiane". "Claudio Calzature è una istituzione della nostra città_ commenta la sindaca Daniela Angelini _ negli anni Settanta era uno dei pochi negozi sopra la ferrovia sempre aperti anche nei giorni festivi".

ni.co.