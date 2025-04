La storia raccontata da Walter Veltroni

Applausi per Walter Veltroni, protagonista mercoledì sera alla sala Granturismo di Riccione con la lettura scenica ‘Le emozioni che abbiamo vissuto’. Un racconto che ha saputo intrecciare fatti storici e vissuto personale, portando il pubblico a rivivere un decennio cruciale della storia italiana e internazionale: gli anni Sessanta.

Con la sua voce narrante, Veltroni ha condotto i presenti in un percorso emozionale e culturale che ha attraversato la musica, il cinema, lo sport e la cronaca, evocando figure come i Beatles, Alberto Sordi, John F. Kennedy, Martin Luther King e Livio Berruti. Un decennio ricordato anche attraverso gli oggetti della quotidianità, come i giocattoli dell’epoca o l’abitudine di mettere il centrino sulla televisione, fino al programma televisivo ‘Non è mai troppo tardi’, simbolo di un’Italia che imparava e si univa.

Accanto a Veltroni, sul palco, il giovane pianista Gabriele Rossi, classe 2001, che ha accompagnato la narrazione con una selezione musicale di grande impatto emotivo. Tra momenti di leggerezza e profonda commozione, la platea ha rivissuto le emozioni, le speranze e le contraddizioni di un’epoca che ha lasciato un segno indelebile. Il racconto si è concluso con il ricordo della strage di piazza Fontana.