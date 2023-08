La storia riaffiora dal sottosuolo Reperti archeologici nel cantiere

La città sommersa riaffiora dalla terra. Ha del clamoroso la scoperta che in questi giorni sta tenendo in scacco il cantiere per la realizzazione della nuova casa di comunità a due passi dall’ospedale Infermi. Lì, in quell’area da circa seimila metri quadrati dove a marzo era stata posata la prima pietra dei lavori, dalla terra sarebbe affiorato invece nel corso dell’intervento un villaggio su palafitte risalente all’età preromana. Una scoperta che, se così confermata, avrebbe del clamoroso, oltre a una importante ripercussione sui tempi di lavoro del cantiere che, secondo i piani iniziali, in quell’area di via Ovidio avrebbe dovuto erigere la palazzina di cinque piani entro la fine del 2026.

A seguito della scoperta archeologica però ora i tempi rischiano di allungarsi. E non di poco. Nei giorni scorsi infatti il cantiere è stato oggetto di ricerche e verifiche archeologiche come previsto dalla normativa in materia. Successivamente alle verifiche preliminari però, è sin da subito emersa la concreta eventualità della presenza di un sito di interesse archeologico e storico proprio in una porzione dell’area interessata dai lavori per la casa di comunità.

Dopo la scoperta, la Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio è intervenuta nello spazio del cantiere con i propri funzionari, monitorando l’andamento degli scavi e dei reperti archeologici sin qui rinvenuti. I tecnici della Soprintendenza infatti forniscono aggiornamenti e indicazioni settimanali sullo sviluppo della scoperta e quindi su come procedere per la realizzazione della casa di comunità. Al momento, però, i lavori per realizzare la casa di comunità restano giocoforza in stand-by, mentre invece procedono serrati gli scavi per conoscere di più di quello che si presenta come un villaggio su palafitte che potrebbe nascondere dietro di sé nuovi risvolti interessanti sull’antica storia della nostra città.

La preoccupazione dunque è per il rallentamento che il progetto però ora rischia di subire. Per la realizzazione della casa di comunità, infatti, l’Ausl Romagna aveva operato un investimento importante da nove milioni di euro, in parte intercettati dai fondi del Pnrr. Nel progetto, la struttura dovrebbe fungere da supporto operativo al vicino ospedale, offrendo spazi per ambulatori di medici di base e pediatri, oltre a numerosi servizi in ambito socio-sanitario.

Francesco Zuppiroli