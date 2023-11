La storia torna a galla con gli scavi archeologici

"Scavi archeologici di via Pascoli-Cattaneo, dal ritrovamento alla valorizzazione". Oggi alle 17, al Museo della Regina, si terrà un convegno per la presentazione di quanto emerso durante i lavori di scavo svolti fra ottobre 2021 e giugno 2022. Scoperte archeologiche di interesse per la storia e l’archeologia di Cattolica che, oltre a costituire materiale per l’approfondimento degli studi sul passato della città, stimolano anche una più ampia riflessione in relazione ai temi della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale diffuso. Quest’oggi interverranno Kevin Ferrari, funzionario Archeologo SABAP Province di Ravenna Forlì - Cesena e Rimini, Daniele Sacco, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Martina Faedi, archeologa professionista di Tecne srl. "Cattolica è una città che sta scoprendo la sua storia – commenta l’assessore alla Cultura Federico Vaccarini –. Questi scavi hanno portato alla luce i segni della civiltà del passato in cui affondano le nostre radici. Sono ritrovamenti preziosi che vanno ad arricchire il patrimonio culturale della nostra città e che potrebbero rappresentare un ulteriore volano turistico per Cattolica e tutto il territorio".

lu.pi.