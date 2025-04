La storica ostetrica eletta miss a 90 anni

Nessuno più della signora Edda Magnani aveva diritto a conquistare il titolo di Miss Nonna di Bellaria Igea Marina, visto che, tra figli e nipoti ne ha messi insieme circa 10mila. Ovviamente si tratta di una progenie ideale che la supernonna ha di fatto ’messo al mondo’ nei 56 anni di attività professionale di ostetrica. Il titolo le è stato attribuito nello scorso fine settimana, al Centro Sociale Alta Marea (di cui è stata presidente, ora la carica è ricoperta da Renato Gosti) alla presenza del sindaco Filippo Giorgetti, dell’assessore alla Cultura Ivan Monticelli, del capo di gabinetto del sindaco con delega alla Sicurezza, Antonio Amato, e di "un numerassimo pubblico, lo scorso fine settimana". Quando si è tenuta una selezione del concorso Miss Nonna, di cui è patron Paolo Teti, ideatore tra l’altro di Miss Mamma.

"Vincitrice di selezione – spiega Teti – è stata proclamata Edda Magnani, 90 anni, mamma di una figlia e nonna di due nipoti. Edda è una donna molto conosciuta, non solo nella città del poeta Panzini, ma anche in Romagna, in quanto, per 56 anni ha svolto l’attività professionale di ostetrica ed ha fatto nascere oltre diecimila bambini". Dopo aver lavorato per 4 anni all’ospedale di Torino, ha lavorato all’ospedale di Cesena, poi di Rimini ed infine nel distretto sanitario di Bellaria Igea Marina. Oltre alla sua attività professionale, la neo Miss Nonna, è stata per 20 anni, presidente dell’Aido di Bellaria Igea Marina e per 10 anni, presidente del Centro Sociale Alta Marea. La giuria, composta dal sindaco Giorgetti, dall’assessore Monticelli e da Amato, ha assegnato altre fasce di premiazione: Miss Nonna Simpatia, Anna Maggioli, 72 anni, di Rimini; Miss Nonna Sprint, Rosy Dimitrio, 73 anni, di Bellaria Igea Marina e Miss Nonna in Gamba alla 70enne Renata Montanari, titolare dell’Hotel Rosa Maria Elite a Bellaria Cagnona. All’evento hanno partecipato in tutto 13 nonne.