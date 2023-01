"La strada diventerebbe deserta Meglio il limite di velocità"

Le ragioni del no all’eliminazione del traffico in corso Fratelli Cervi trovano schierata la maggior parte dei commercianti, in particolare chi vende generi alimentari. Tra i tanti Daniele Gambuti dell’omonima e storica macelleria: è lui a spiegare le motivazioni che inducono a cassare la proposta.

Quali sono le ragioni del no?

"Io sono contrarissimo alla chiusura, perché ogni volta che si chiude il corso qui non si lavora. Pedonalizzare la strada vuol dire chiudere le attività".

È il maggior timore?

"No, non è una paura, è una certezza. In passato, con la giunta Imola, erano già stata fatte delle prove. Siamo sicuri che chiudendo non si lavora, perché la gente va sempre di corsa, non va a parcheggiare altrove, per capire bisogna vivere la realtà. Io sono in negozio dalla mattina alla sera, vedo l’andamento. Non sono il solo a pensarla così, tanti altri colleghi sono nettamente contrari. Noi siamo in gran parte ‘alimentaristi’, il Paese vive con noi. Forse qualcuno che ha la boutique può essere più favorevole alla pedonalizzazione, ma alla fine se la gente circola in Paese è perché viene a fare la spesa quotidianamente".

Con l’isola non accadrebbe?

"Non riusciremmo a vivere solo con le persone che abitano lungo il viale, per cui le attività cercherebbero di spostarsi, di uscire dal deserto. Oltretutto con l’isola verrebbero eliminati dei posti auto, in un luogo dove ce sono già pochi, anche perché pure i residenti lasciano l’auto fuori, su strada. È vero che se ne prevedono altri ma saranno sempre pieni, anche in piazza Unità".

Forse si potrebbero eliminare i camion?

"I camionisti non passano qui, sarebbe scomodo. Se ne passa qualcuno è perché deve scaricare della merce in determinate attività, si tratta di furgoni. Piuttosto ben venga il limite di velocità, si faccia rispettare il limite dei trenta orari".

ni. co.