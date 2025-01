La strada Sapinate tra Novafeltria e Sant’Agata finalmente riaperta a due mesi dalla maxi frana

Strada riaperta a due mesi dalla frana. Per l’intervento alla disastrata strada provinciale 146 Sapigno che collega Novafeltria a Sant’Agata Feltria e alla E45, la Provincia di Rimini aveva ipotizzato 60 giorni. Il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini auspicava di "riaprirla prima". Così è stato: la strada, chiusa dal 18 ottobre 2024 a causa di una frana importante, è stata riaperta finalmente riaperta (per ora a senso unico alternat), con grande soddisfazione dei residenti e di tutti quelli che la utilizzano quotidianamente per raggiungere i posti di lavoro, da Novafeltria a Sarsina. La Sapinate è un’arteria di collegamento molto importante tra la Marecchiese e la E45. La frana di ottobre ( l’ultima di una serie infinita ha messo in ginocchio un vasto territorio. "Era necessario trovare una soluzione, anche solo temporanea, ma urgente. Quella strada è molto importante e la sua chiusura provoca gravi disagi", dice il sindaco di Sant’Agata Goffredo Polidori. Il ristorante Il Ritrovo a Sapigno, ad esempio. "La strada è rimasta chiusa per la frana nei mesi della Fiera del Tartufo e del Paese del Natale. Mesi in cui avremmo lavorato, invece sono arrivate tante disdette, con un danno economico importante", sottolinea la titolare del ristorante Laura Giannini, che ha festeggiato i 30 ani di attività insieme ai due figli. Il ripristino della strada operato dalla Provincia è parziale: l’intervento risolutivo avrà tempi molto lunghi e costosi. L’ambito è fragile dal punto di vista geomorfologico, con un ampio movimento franoso e fenomeni calanchivi. La Provincia, con un intervento da 80mila euro, per il moento ha spostato verso monte la carreggiata, andando a incidere la scarpata per ricavare lo spazio sufficiente per una corsia di marcia. Per ora si viaggia a senso unico alternato, con la segnaletica temporanea. In attesa del progetto definitivo.