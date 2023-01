La ‘strage’ degli autovelox "Quello di via Settembrini resta"

Sono l’incubo degli automobilisti riminesi. Nel 2022 i tre autovelox su sede fissa presenti in città hanno rilevato complessivamente 29.787 multe, superando addirrittura il dato del 2019 (29.126). Una ‘strage’ dovuta soprattutto all’impianto di via Euterpe (21.221 sanzioni), seguito da quello di via Settembrini (7.967) e via Tolemaide (590). Proprio l’autovelox di via Settembrini è al centro, ormai da tempo, di varie azioni legali presentate da automobilisti immortalati mentre sfrecciavano al di sopra dei limiti di velocità. E contro l’impianto nei giorni scorsi si è espressa anche la Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso con cui il Comune aveva impugnato una sentenza del tribunale di Rimini che aveva annullato una multa presa dall’avvocato Alessandro Fabbri. Secondo la Cassazione, le multe dell’impianto di via Settembrini non sarebbero valide perché, per le sue caratteristiche, su quella strada non può esserci un autovelox fisso. la sentenza è di due giorni fa ed è quindi al vaglio degli uffici. L’autovelox è stato comunque autorizzato dalla Prefettura nel 2015: motivo per cui Palazzo Garampi è intenzionato, almeno per ora, a non spostare l’impianto. Anche perché una recente legge in materia di semplificazione ha eliminato la differenza tra strada urbana e extraurbana, elemento questo che era alla base del ricorso. Nel 2022, di contro, sono diminuite le sanzioni rilevate ai semafori dalle telecamere (14.185 contro le 16.344 del 2021). Per il 2023 è prevista l’attivazione di due nuove postazioni all’incrocio di piazzale Gondar, a Bellariva, che porteranno a 15 gli impianti operativi in città. In dotazione alla polizia locale anche 22 trubox, i ‘box arancioni’ distribuiti sulle strade del territorio adatte ad ospita gli apparecchi laser.