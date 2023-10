La strage delle zucche: produzione decimata da alluvione e siccità

Il clima impazzito ha decimato le zucche. La produzione è diminuita e i prezzi sono aumentati. Un tempo zucca era sinonimo di un alimento povero, oggi non più. "Il maltempo di maggio, con l’alluvione, e a seguire mesi di siccità hanno devastato il raccolto. La nostra produzione si è ridotta a un decimo di quella di un anno fa". A parlare è Marco Bianchi. Il giovane imprenditore corianese che alcuni anni fa ha inventato l’effetto Halloween mettendo in vendita quelle che per tanti altri agricoltori erano zucche da smaltire. Nel corso del tempo l’attività è mutata puntando sulle zucche ornamentali, molto più durature, meno soggette agli umori del mercato e al trasporto. Fatto sta che anche quest’anno in primavera sono stati seminati i campi per le zucche.

"Lo abbiamo fatto come negli anni precedenti, ma a metà maggio è arrivato il maltempo che ha allagato i campi. Il problema si è verificato nei giorni successivi perché il terreno compattato ha impedito alle zucche di germogliare". Con il passare delle settimane anche il terreno ha allentato la sua morsa, ma "è sopraggiunta a siccità e le piante non sono riuscite a crescere. Chi ha le coltivazioni in pianura può esserci salvato se ha seminato nuovamente e irrigato in estate". Intanto Rimini non è più un paese per zucche. Lo si capisce anche dall’iniziativa di Coldiretti a livello regionale. Si chiama Zucca day ed è stata pensata per "scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio ma anche per decorare le case", spiegano dall’associazione degli agricoltori. Sono previste iniziative sul territorio regionale, da Ferrara a Forlì, Modena, Cesena, Ravenna, Reggio Emilia, Bologna, ma non a Rimini. Infine, stando alle rilevazioni di Cia, altra associazione di Agricoltori, la zucca di Halloween quest’anno costerà cara, passando da 65 centesimi di un anno fa a 2,76 euro con un rincaro del 325%.

a.ol.