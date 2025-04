La strage di Bologna. Una ferita ancora aperta

Il tempo non cancella tutto. Ci sono ferite che restano aperte, voci che continuano a gridare nel silenzio. La strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 è una di queste. Ottantacinque vittime, oltre duecento feriti, una città devastata e un Paese costretto a fare i conti con l’orrore del terrorismo neofascista. A distanza di 45 anni, molte delle domande su quella mattina restano sospese, come sospesa è la richiesta di giustizia piena da parte dei familiari.

Questa sera, alle 21, alla Cineteca di Rimini, si terrà l’incontro pubblico “La strage di Bologna: un silenzio che grida ancora”, organizzato da Anpi Rimini e dall’Istituto per la Storia della Resistenza in collaborazione con il Comune di Rimini. Una serata per ricordare, ma anche per riflettere sul presente, in un momento storico in cui i rigurgiti neofascisti e i revisionismi storici trovano spazio in rete e nella politica.

Rimini ha un legame profondo con quella tragedia: tra le vittime c’era anche Flavia Casadei, una giovane riminese di soli 18 anni. Studentessa, stava viaggiando verso Brescia, dove l’aspettava suo zio. Flavia è rimasta uccisa nell’esplosione, mentre si trovava nella sala d’aspetto della seconda classe. Il suo sorriso interrotto troppo presto è oggi il simbolo di una memoria che riguarda anche la nostra città, le nostre famiglie, il nostro futuro.

Apriranno la serata i saluti della vice sindaca Chiara Bellini e dell’assessore Francesco Bragagni. A seguire, gli interventi dei relatori: Paolo Lambertini, vicepresidente dell’“Associazione tra i familiari delle vittime della strage”, testimone diretto di una lotta per la verità lunga decenni; la giornalista e saggista Antonella Beccaria, da anni impegnata nel raccontare le trame oscure dell’Italia degli anni di piombo; l’avvocato Andrea Speranzoni, legale di parte civile in alcuni dei più importanti processi legati alla strage.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Carlo Cavriani, in un dialogo pensato per tutti: giovani, insegnanti, cittadini, amministratori. Un’occasione per fare memoria attiva, per non lasciare che l’indifferenza prenda il posto della consapevolezza.

In tempi di semplificazioni pericolose e nostalgia malcelata per il passato autoritario, eventi come questo diventano fondamentali. Perché la democrazia si difende anche così: ricordando chi non c’è più, come Flavia, e chiedendosi ogni giorno da che parte stare.