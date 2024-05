La strategia per il verde: incontro pubblico al Palazzo del turismo

"La crisi climatica e ambientale ci impone di essere seri" premette l’assessore Chirsitan Andruccioli. Per questo il Comune sta lavorando a una strategia del verde. "Vogliamo che Riccione diventi una città resiliente, in grado di rispondere ai fenomeni estremi e capace di ridurre le condizioni di rischio per la sicurezza delle persone, delle infrastrutture e delle imprese". Il percorso parte questa sera alle 20,30 al palazzo del Turismo. "Nella prima parte abbiamo invitato esperti e ricercatori che ci illustreranno dati e analisi sui rischi dovuti agli eventi climatici estremi a Riccione e le misure di mitigazione e adattamento da mettere in campo". A seguire "faremo un focus su Riccione. Stiamo elaborando una strategia del verde per una città impreziosita da una rete di parchi e spazi aperti. Un sistema di connessioni verdi che abbraccia tutta Riccione".