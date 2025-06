La stretta sui distributori automatici: "Vigilantes fissi ai self-service". Multe e stop per chi non si adegua

Giro di vite sui distributori automatici in centro storico. Tutte le postazioni self-service di alimenti e bevande presenti tra la stazione e il centro storico potranno funzionare "solo in presenza di personale incaricato, che dovrà garantire il presidio e la sorveglianza dei distributori". L’ordinanza riguarderà tutti i distributori presenti in piazzale Cesare Battisti, corso Giovanni XXIII, via Dante, via Tempio Malatestiano e piazza Ferrari.

Il provvedimento verrà firmato dal sindaco Jamil Sadegholvaad in queste ore e sarà valido dall’1 luglio fino al 31 dicembre. I gestori dei distributori avranno un mese per adeguarsi. Da agosto scatteranno i controlli della polizia locale. Per i titolari delle postazioni che risulteranno durante le verifiche prive di personale sul posto, scatteranno sanzioni pesanti. "Non faremo sconti – dice l’assessore alla sicurezza Juri Magrini – Siamo arrivati a questa decisione dopo le ripetute segnalazioni e proteste dei residenti contro le situazione che si creano, oramai quotidianamente, nelle zone dove sono presenti i distributori". Tra gli ubriachi e i balordi che stazionano davanti ai distributori, la misura è colma. "Abbiamo ricevuto – prosegue Magrini – parecchie proteste per schiamazzi e problemi di sicurezza che si ripetono nelle zone dei distributori automatici, in particolare a causa di persone ubriache". È "una situazione non più tollerabile". Da qui l’ordinanza. "Siamo determinati ad adottare tutte le soluzioni possibili che la legge ci permette per salvaguardare la qualità della vita dei riminesi e dei turisti".

Ma la stretta sui distributori automatici, fanno notare da Palazzo Garampi, "risponde anche a un vulnus normativo. Le misure legislative adottate per agevolare la libera concorrenza hanno avuto, tra gli effetti collaterali, la proliferazione delle postazioni automatiche di vendita di bevande e alimenti. In alcuni distributori si possono acquistare anche bevande alcoliche, senza alcun tipo di limite orario e di controllo fisico". Questo "crea una disparità di trattamento nei confronti dei pubblici esercizi tradizionali, che sono invece soggetti a specifiche limitazioni (in particolare per quanto riguarda gli alcolici) e ai controlli". La nuova ordinanza scatterà dall’1 luglio e i gestori dei distributori avranno un mese per adeguarsi. Dopodiché, chi non è in regola sarà sanzionato per ogni giorno di mancata osservanza e (in caso di recidiva) rischierà la chiusura.

Manuel Spadazzi