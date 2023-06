La stretta sul lungomare nord Stop alle auto tutti i giorni "I clienti vanno al mare altrove"

Tutti a piedi, di nuovo. Da ieri la Ztl sul lungomare di Rimini nord è di nuovo in vigore tutti i giorni, 24 ore su 24. Nonostante le critiche e le perplessità manifestate da tanti residenti e operatori, per tutta l’estate (fino a metà settembre) il lungomare sarà vietato alle auto. Anche nei tratti di Torre Pedrera e Viserbella, per i quali il Comune aveva deciso, pochi giorni dopo l’avvio della Zona a traffico limitato, scattata Pasqua, di rivedere le restrizioni e consentire la circolazione a tutti i veicoli, fatta eccezione per i giorni del weekend e i festivi. Con giugno, le limitazioni sono ripartite a pieno regime, da Torre Pedrera fino a Rivabella. Quindi: stop al traffico su lungomare e in alcune vie adiacenti a tutti i veicoli non autorizzati 24 ore su 24 e tutti i giorni della settimana, tranne che in una zona di Viserbella dove la Ztl è valida solo dalle 20 alle 24. E le telecamere che controllano chi entra con il pass e chi no sono sempre attive.

"In questi mesi – spiega l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni – abbiamo cercato di migliorare il sistema dei permessi, andando così incontro alle esigenze che ci erano state rappresentate da chi abita o ha un’attività in zona. E continuiamo a verificare come va la sperimentazione della Ztl. Le telecamere sono sempre attive, ma per ora niente multe. Siamo ancora in una fase di pre-esercizio". Palazzo Garampi sta mettendo a punto con la polizia locale il sistema di notifica, che avverte della violazione commessa chi entra nella Ztl senza il permesso. Non c’è ancora una data certa in cui partiranno le multe. "Per ora – assicura la Frisoni – non le faremo. Ci limiteremo, per un po’, a segnalare la violazione della Ztl a chi viene ripreso dalla telecamere a girare senza il pass". Ma le sanzioni prima o poi partiranno.

Gli effetti della nuova Ztl si sono fatti sentire già in questi mesi, e ora che i divieti sono di nuovo a pieno regime le conseguenze si sentono anche gli stabilimenti balneari. Diversi clienti fissi di Torre Pedrera e Viserbella hanno deciso di andare al mare da un’altra parte. "Per i turisti diretti in hotel problemi non ce ne sono – dice Fabrizio Bilancioni, titolare dell’hotel El Cid Campeador e di uno stabilimento di Torre Pedrera – Il sistema per comunicare le targhe dei clienti e far avere loro il permesso temporaneo funziona, anche se porta via tempo. Ma diversi bagnini hanno perso alcuni clienti stagionali che, non sapendo come arrivare e dove poter parcheggiare, hanno deciso di cambiare spiaggia". Sono stati aperti alcuni parcheggi temporanei, e altri sono stati messi a disposizione su aree private, "ma il disagio c’è – confermano altri bagnini di Torre Pedrera – e ha spinto alcuni clienti che arrivano da Santarcangelo e altre zone ad andare al mare altrove".

Manuel Spadazzi