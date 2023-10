La Sub Gian Neri Rimini presenta i nuovi corsi di apnea

Dopo un’estate alla scoperta dei tesori sommersi in Adriatico, la Sub Rimini Gian Neri lancia i nuovi corsi di apnea. Mercoledì sera alle venti si terrà la presentazione ufficiale al palasport Flaminio, a ingresso libero: dinamiche del corso, tempistiche, costi. La Sub Gian Neri è scuola di immersioni affiliata alla Fipsas, tra le più antiche d’Italia, e da sempre ha come obiettivo principale quello di infondere passione e rispetto per il mare a tutti i suoi soci.