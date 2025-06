La Superbike riempie Misano. Obiettivo oltre le 70mila presenze

Rotelle e motori per un giugno in pista. Se a Riccione arrivano le grandi competizioni nazionali e internazionali di pattinaggio artistico a rotelle, organizzate dalla società Pattinaggio Riccione, a Misano si attende il grande pubblico della Superbike. Un anno fa a riempire le tribune del Misano word circuit intitolato a Marco Simoncelli furono circa 70mila. Quest’anno gli organizzatori vorrebbero superare quella soglia grazie anche al fatto che a guidare la classifica mondiale c’è un ragazzo di San Clemente in sella a una Ducati, Nicolò Bulega. Tornando a Riccione, giugno si apre con il ‘Trofeo Giovani promesse e primi passi Fisr’, il 14 e 15 giugno al Pattinodromo comunale e al Playhall cui prenderanno parte circa 200 atleti. L’estate sui pattini a rotelle prosegue all’insegna dell’International Skate Team Trophy 2025’, giunto alla 19esima edizione, in programma dal 27 al 29 giugno, la più grande manifestazione italiana dedicata ai gruppi spettacolo e precision e riconosciuta dalla Federazione. In pista sono attesi oltre 1000 atleti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, tra cui Spagna, Germania, Estonia e Francia. Intanto a Misano l’arrivo del mondiale della Superbike è atteso dal 13 al 15 giugno, sta scaldando il tifo id casa. Oltre a Bulega c’è un altro pilota di casa, Stefano Manzi, a guidare la classifica piloti nel Mondiale Supersport. E in pista è atteso l’esordio di un altro riminese, Mattia Casadei, chiamato a prendere il posto di Federico Caricasulo nel team Motozoo ME Air Racing.