La supermoto che parla tedesco ’svelata’ al Bell’Aria

Metti una sera a cena con… due moto. Non due qualunque, ma i nuovi modelli in anteprima della mitica Bmw GS1300, che è l’ultima creazione della casa di Monaco di Baviera. Attesa nelle concessionarie italiane il 4 novembre, lunedì sera il ristorante Bell’Aria di via Pinzon ha organizzato - in collaborazione con la concessionaria Nivola Style di Rimini - una cena a porte chiuse con i soci dell’Official Bmw Motorrad Club Rimini, che riunisce i grandi appassionati di moto tedesche. E così, ancor prima del suo debutto ufficiale sul mercato nazionale, una quarantina di centauri hanno potuto ammirare - sul fronte del porto lato Igea Marina - in anteprima assoluta il rivoluzionario bolide tedesco (12 chili in meno e 9 Cv in più) con motore bicilindrico boxer e, rispetto ai modelli precedenti, molto più adatto ai percorsi off-road.