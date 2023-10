La svolta di Ieg. Ermeti presidente. Il sindaco: "Con lui per vincere altre sfide"

Sulle orme di Lorenzo Cagnoni. Sarà Maurizio Ermeti a prendere il suo posto al timone di Ieg. Così ha deciso ieri, all’unanimità, il consiglio d’amministrazione della società che gestisce le Fiere di Rimini e Vicenza e tante manifestazioni, in Italia e all’estero. Il cda si è riunito un mese dopo la scomparsa di Cagnoni, spentosi il 5 settembre all’età di 83 anni, di cui 28 da presidente della Fiera di Rimini e poi (dopo la fusione con Vicenza) del gruppo Ieg.

È un’eredità pesante per Ermeti, per tutto quello che Cagnoni ha significato per la crescita della società. Ma la sua nomina era ormai nell’aria da giorni. Perché pochi altri conoscono come lui la ’macchina’ di Ieg. Albergatore, classe 1958, tra le tante cariche ricoperte quella di presidente della Federalberghi e del Piano strategico di Rimini, Ermeti siede nel cda della Fiera di Rimini dal 1997. È il consigliere più anziano della società, ed è stato a lungo (dal 2008 al 2016) anche vicepresidente.

Con la nomina di Ermeti i soci di Ieg – a partire da Comune e Provincia di Rimini – hanno deciso di puntare sulla continuità. È una scelta ’dettata’ dalle importanti sfide che attendono Ieg, a partire dal maxi piano di sviluppo delle Fiere di Rimini e Vicenza che prevede nei prossimi cinque anni investimenti per olltre 140 milioni. Ermetti traghetterà sicuramente Ieg fino alla primavera, quando scadrà il cda attuale. Poi si vedrà. Per il futuro resta in piedi l’ipotesi della presidenza affidata a Gian Luca Brasini, ex assessore al bilancio e allo sport per 10 anni nella giunta di Andrea Gnassi, attuale direttore generale del gruppo Maggioli. Brasini è stato eletto consigliere di Ieg un anno fa. Ma ora tocca a Ermeti a cui il consiglio di amministrazione ha conferito le deleghe operative e gestionali che aveva già Cagnoni. Dopo la nomina a presidente, Ermeti ha deciso di rinunciare alla carica di membro del comitato remunerazione e nomine di Ieg: al suo posto entra Alessandra Bianchi.

Ermeti ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ieri, dopo l’elezione. Parlerà domani all’inaugurazione del Ttg (la fiera del turismo). In una nota Corrado Peraboni, l’amministratore delegato di Ieg, ha voluto ricordare "l’impegno e la professionalità profusi in tutti questi anni da Lorenzo Cagnoni", e ha fatto gli auguri a Ermeti per il lavoro che lo attende. Per il sindaco di Rimini e presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, "la nomina di Ermeti, arrivata all’unanimità, è il segnale della volontà comune di proseguire, in maniera compatta e collegiale, sulla strada tracciata da Cagnoni. Raccogliere il testimone del compianto presidente è un impegno arduo e soprattutto una responsabilità. Lo è ancora di più in questa fase, in cui è ancora forte il vuoto lasciato dalla scomparsa di una figura come quella di Cagnoni, che è stato per decenni la guida carismatica e solida di quella che è diventata una delle aziende fieristiche leader a livello nazionale e internazionale". Con la scelta di Ermeti, prosegue il sindaco, "Ieg lancia un messaggio chiaro di stabilità e continuità per i mesi a venire". Stabilità e continuità che "saranno decisive per mettere le basi di quel piano di sviluppo delle Fiere di Rimini e Vicenza", che prevede 140 milioni di investimenti. Ieri sono arrivati per Ermeti anche i complimenti di Davide Cupioli, il presidente di Confartigianto, e di altre associazioni di categoria.