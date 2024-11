La svolta dopo anni di discussioni. Via libera alla tassa di soggiorno

Arriva il via libera per l’introduzione dell’imposta di soggiorno a Bellaria Igea Marina, unico comune della riviera, fino ad oggi, a non applicarla. La giunta, nei giorni scorsi, con una delibera ha dato il suo ok alll’imposta che, stando ai piani, entrerà in vigore all’inizio della prossima stagione estiva. "Questa scelta – precisa il sindaco Filippo Giorgetti – dovrà essere prima discussa e poi approvata durante il prossimo consiglio comunale di dicembre. Si tratta infatti di un atto propedeutico al nostro bilancio preventivo". Una decisione, non facile, che ha dovuto mettere d’accordo sia associazioni di categoria che amministrazione. "Il confronto con l’Aia Federalberghi, Confcommercio e Cna è stato buono e produttivo. La nostra, in ogni caso, non è un’imposizione fiscale importante". L’imposta di soggiorno a Bellaria Igea Marina – a differenza di altri comuni della riviera – verrà applicati ai turisti che, solo durante i mesi estivi, soggiorneranno in strutture ricettive. E l’entità dell’esborso economico "sarà comunque soft e calmierato" ricorda Giorgetti. Per gli hotel a quattro e cinque stelle, l’imposta sarà di 2,50 euro a turista mentre per gli alberghi a tre stelle (i più presenti in città) la tassazione sarà di 1,50 euro. Chi soggiornerà, invece, in strutture ricettive da due e una stella, o in esercizi complementari (come country house, ostelli, agriturismi e bed & breakfast) dovrà versare un euro a notte. Discorso diverso, per chi, in vacanza con il proprio camper, si fermerà, per una o più notti, in una apposita area sosta. È previsto in questo caso una tassazione di 20 centesimi al giorno. "Un contributo – sottolinea il sindaco – che servirà per incrementare sia gli investimenti sul decoro del verde urbano che sul turismo. Introdurre l’imposta di soggiorno oggi è sempre più necessario. Tuttavia, dovremmo pensarla come un’opportunità da sfruttare".

E la manovra fiscale dell’amministrazione di Giorgetti non finisce qui. "Alleggeriremo la pressione fiscale sui cittadini in due modi. Rimodulando l’addizionale Irpef (passerà da tre a quattro fasce) il 96% dei contribuenti avrà una riduzione della tassazione dello 0,5%. Chi invece ha un reddito sopra i 50mila euro non subirà variazioni sulle sue spese. E poi alleggeriremo l’Imu per le attività alberghiere, facendo scendere l’aliquota dal 10 al 9 per mille. È un atto dovuto, di correttezza nei loro confronti" conclude il sindaco.

Aldo Di Tommaso