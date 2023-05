La svolta green arriva a teatro

Il secondo bando per assegnare i lavori per l’efficentamento energetico del Teatro della Regina di Cattolica ha visto una decina di imprese partecipare alla richiesta di manifestazione di interesse per l’intervento che ora pare, dunque, in fase di decollo. Dopo il primo bando andato deserto, gli uffici tecnici comunali hanno predisposto un nuovo bando pubblico che questa volta ha dato esito positivo. Nei prossimi giorni si procederà all’assegnazione dei lavori con la procedura per un’offerta vera e propria da parte dei privati interessati e la scelta definitiva del Comune di Cattolica. Dunque per la Regina si annuncia un altro importante intervento su un edificio che rappresenta il fiore all’occhiello di piazza Repubblica e del circuito culturale cattolichino. In ballo oltre 400mila euro di fondi dal Pnrr che l’amministrazione comunale vuole assolutamente investire edai quali se ne aggiungeranno almeno altri 300mila circa finanziati dal Comune stesso. "In pochi mesi vi è stato maggior interesse per un bando che assegna lavori per 700mila euro – confermano i tecnici comunali – Forse anche la congiuntura economica, vista la difficoltà di procedere con altri maxi-cantieri sul territorio locale, ha favorito in questo momento un maggiore interesse".

Il lavoro sarà complesso e si dovrà ragionare sui tempi visto che in novembre partirà la stagione teatrale 2023-2024. "Va ricordato – ha confermato l’amministrazione comunale – che per l’efficientamento energetico del teatro cattolichino nel dettaglio sono arrivati oltre 400mila euro provenienti dai fondi europei, ai quali l’ente pubblico ha aggiunto 120mila euro da recuperare tramite il cosiddetto ‘conto energia’. Mentre la restante parte verrà recuperata da risorse proprie comunali per un totale di circa 700mila euro". Previsti interventi significativi: isolamento a cappotto delle pareti perimetrali, l’ammodernamento della centrale termica e della centrale frigorifera, l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico in copertura, per arrivare complessivamente ad un risparmio di oltre 20mila euro all’anno sulle bollette energetiche. "Ragioneremo per partire con i lavori il prima possibile dopo l’estate –confermano i tecnici comunali – e per non creare disagi al cartellone teatrale che partirà nell’autunno 2023. Possibile ragionare anche su un intervento in due stralci, magari il primo entro fine anno 2023, ed il secondo in primavera estate 2024, a conclusione della stagione teatrale. È un tema sul quale si dovrà riflettere".

Luca Pizzagalli